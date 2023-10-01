На выборах в Словакии победила партия «пророссийского» экс-премьера

Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Н-СД» экс-премьера Фицо, который ранее выступил против продолжения военной помощи Киеву.
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