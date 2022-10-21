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В Орловской области сотрудники УКОН регионального УМВД изъяли из незаконного оборота порядка 190 граммов синтетического наркотика

Оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что на территорию региона прибыли двое иностранцев, якобы намеревающихся заниматься распространением запрещенных веществ.

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