Почти 200 тысяч кв. метров новой дорожной разметки нанесут в Нижнем Новгороде

186,7 тысячи кв. метров дорожной разметки нанесут в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству.
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