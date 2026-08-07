MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Каждое третье движение цены на рынках предсказаний разворачивается в течение четырёх часов

Каждое третье движение цены на рынках предсказаний разворачивается в течение четырёх часов

Исследовательская группа Vera Research проанализировала более 60 тыс. ценовых реакций на платформе Polymarket за период с 29 апреля по 25 июня 2026 года и обнаружила, что траектории движения цены после выхода новости укладываются всего в пять повторяющихся паттернов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии