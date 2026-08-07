Каждое третье движение цены на рынках предсказаний разворачивается в течение четырёх часов

Исследовательская группа Vera Research проанализировала более 60 тыс. ценовых реакций на платформе Polymarket за период с 29 апреля по 25 июня 2026 года и обнаружила, что траектории движения цены после выхода новости укладываются всего в пять повторяющихся паттернов.
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