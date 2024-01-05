Бывало, раньше выкушаешь бокальчик, так сразу. — разбойный посвист, колокольчик под дугой, тройка мчится к Яру, лейб-гусар под меховой полостью нежно пожимает руку.
Шампанское теперь стали плохое делать…
Комментарии
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Tania Еременко
Шампанское - брют -Крымское - большая дрянь в этом году, кислющее и потом изжога. Советское - было настоящим.
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18 час.
Сергей Лепехов
Курица по Гейропе тоскует?
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17 час.
МВ
Мстислав Водяной
Для особо одаренных, не по Европе, а по молодости.
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2 час.
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