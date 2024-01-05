Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Шампанское теперь стали плохое делать…

Бывало, раньше выкушаешь бокальчик, так сразу. — разбойный посвист, колокольчик под дугой, тройка мчится к Яру, лейб-гусар под меховой полостью нежно пожимает руку.

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Комментарии
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Tania Еременко
Шампанское - брют -Крымское - большая дрянь в этом году, кислющее и потом изжога.  Советское - было настоящим.
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Курица по Гейропе тоскует?
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Для особо одаренных, не по Европе, а по молодости.
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