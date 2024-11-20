В Республике Марий Эл сотрудники полиции и общественники провели мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

В МВД по Республике Марий Эл была организована работа телефонов «горячей» линии, по которым любой желающий мог задать вопросы, касающиеся защиты прав детей, и получить необходимую юридическую консультацию от полицейских и членов Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл.