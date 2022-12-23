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Отец Трэя Янга – о слухах: «Вот что отстойно в современном профессиональном баскетболе»

Отец Трэя Янга отреагировал на сообщение журналиста The Ringer Кевина О’Коннора о том, что разыгрывающий «Атланты» не готов играть без мяча в паре с Деджонте Мюррэем и может попросить об обмене в другую команду.

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