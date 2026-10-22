Между Трампом и Си: сколько стоит свобода манёвра России Пока Владимир Путин 21 октября принимал в Константиновском дворце спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, 74-летний американец Стивен Хаббард уже находился в петербургском аэропорту Пулково.
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