Геи начинают править Европой?

мать не из одессы а из русских которые бежали через одессу а не отец еврей а дед по отцу

Надежда

О чем можно говорить, если сам Папа Римский подписал указ о благословении на брак гомосеков, а в его свите присутствует один из самых влиятельных людей в Ватикане кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который написал в 90-е годы скандальную книгу "о духовности и чувственности"!