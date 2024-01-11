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Геи начинают править Европой?

Геи начинают править Европой?

Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку    Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
мать не   из одессы     а  из русских  которые  бежали  через одессу  а  не отец  еврей   а дед  по отцу
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22 час.
Надежда
О чем можно говорить, если сам Папа Римский подписал указ о благословении на брак гомосеков, а в его свите присутствует один из самых влиятельных людей в Ватикане кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который написал в 90-е годы скандальную книгу &quot;о духовности и чувственности&quot;!
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ВМ
Владимир Моргунов
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