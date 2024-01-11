Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем.
Геи начинают править Европой?
Комментарии
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тн
татьяна неструева
мать не из одессы а из русских которые бежали через одессу а не отец еврей а дед по отцу
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22 час.
Надежда
О чем можно говорить, если сам Папа Римский подписал указ о благословении на брак гомосеков, а в его свите присутствует один из самых влиятельных людей в Ватикане кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который написал в 90-е годы скандальную книгу "о духовности и чувственности"!
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Прилетел к ним волшебник в голубом вертолете....
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3 час.
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