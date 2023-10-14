Ахеджаковых надо метить. Желательно — гнилыми помидорами

Нет, я имел в виду божественную мораль, как естественное мерило справедливости у людей, которая может отлично применяться в светской жизни. Построить общество и государство всеобщей справедливости мечта любого народа.

Платон Платонов

Так надо жить по Законам Бога, из которых, собственно, и создавалась мораль. Тогда и будет вам жизнь в Свете Бога, то есть, светская жизнь. А нарушая Законы Бога, мы лишаем себ божественного Света и проживаем во мраке. А мрак, это всего лишь, отсутствие света и все сопутствующие этому беды и неудобства.