СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Давно пора вызвать дизинфекцию! МВД и другие спецы в России или малочислены, или куплены диаСПОРАМИ, расплодившимися ...Разве мигрантов в...
  • Леонид Попивняк
    Хамить то не нужно Вячеслав .....если вы  лично верите  в эту фигню - ваше право....)))))Куда же пропала с...
  • Вячеслав Дегтярев
    придурок - читай статью там всё есть кто и как и по разному....😎Куда же пропала с...

Ахеджаковых надо метить. Желательно — гнилыми помидорами

Ахеджаковых надо метить. Желательно — гнилыми помидорами

К сожалению, у нас привыкли внимать суждениям знаменитостей в вопросах, в которых те полностью некомпетентны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Нет, я имел в виду божественную мораль, как естественное мерило справедливости у людей, которая может отлично применяться в светской жизни. Построить общество и государство всеобщей справедливости мечта любого народа.
Ответить
2 час.
Платон Платонов
Так надо жить по Законам Бога, из которых, собственно, и создавалась мораль.  Тогда и будет вам жизнь в Свете Бога, то есть, светская жизнь. А нарушая Законы Бога, мы лишаем себ божественного Света и проживаем во мраке. А мрак, это всего лишь, отсутствие света и все сопутствующие этому беды и неудобства.
Ответить
2 час.
Валерий Евстафьев
Добро.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх