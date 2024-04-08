Белоруссия стала четвертым по значимости торговым партнёром России

Минск стремительно ворвался в ТОП-5 ведущих экономических партнёров Российской Федерации.Федеральная таможенная служба России отчиталась о том, что общий товарооборот страны в 2023-м составил 710,1 миллиарда долларов.
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