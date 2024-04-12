Российский «Гугл» потребовал от Google 10 млрд рублей

Конкурсный управляющий российского «Гугла» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 10 млрд рублей, выплаченных в виде дивидендов и налога материнской компании Google International в 2021 году.
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