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Российский «Гугл» потребовал от Google 10 млрд рублей

Российский «Гугл» потребовал от Google 10 млрд рублей

Конкурсный управляющий российского «Гугла» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 10 млрд рублей, выплаченных в виде дивидендов и налога материнской компании Google International в 2021 году.

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