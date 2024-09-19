Президент МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

В российском офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) рассказали, что президент организации Мирьяна Сполярич 17 сентября провела встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждалась ситуация в Курской области, сообщает РИА Новости.
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