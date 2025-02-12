Мэр Киева предупредил о возможном расколе в обществе после завершения конфликта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина может столкнуться с серьезным расколом в обществе после завершения боевых действий, которые, по его прогнозам, могут завершиться компромиссным соглашением в течение ближайших двух-трех месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии