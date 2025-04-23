Маркетплейсы хотят призвать к ответу за продажу опасного товара

Такая возможность сейчас обсуждается в Государственной думе Для маркетплейсов нужно предусмотреть специальный механизм ответственности за продажу продукции, которая не соответствует критериям качества и безопасности.
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