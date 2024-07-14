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pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

Делимся находками из китайских магазинов

Как человек с проблемной коленкой (я не могу долго стоять и не могу долго ходить медленно: мне надо где-то присаживаться хотя бы на минуту, чтобы коленка перестала болеть) я особенно трепетно отношусь к складным переносным табуреткам, которые при необходимости можно взять с собой.

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