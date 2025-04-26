Губернатор Александр Беглов: «Продолжим совместную работу по помощи бойцам на передовой по проекту «Всё для победы!»

Александр Беглов встретился с руководителем регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию» Екатериной Кондратьевой На встрече обсудили рабочие вопросы, в том числе – и меры, принятые по обращениям петербуржцев на прямую линию с Президентом.