Артиллеристы группировки «Запад» работают в круглосуточном режиме Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту украинской армии в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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