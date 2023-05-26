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В США увидели угрозу экономике Евросоюза в рецессии производства в ФРГ

В США увидели угрозу экономике Евросоюза в рецессии производства в ФРГ

Bloomberg: нарушение устойчивости экономики Германии угрожает стабильности Европы Экономическая безопасность стран Евросоюза (ЕС) может столкнуться с угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии.

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