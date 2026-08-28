RT на русском РИА Новости Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 сентября.
Володин: в России с 1 сентября вступают в силу законы о контроле за мигрантами
Комментарии
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Ольга Семенова
Мигрантов не работающих больше, чем работающих. А тем более с семьями до пятого колена, зачем они для экономики нашей страны???
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4 н.
Татьяна Пушкарь
Людмила Лепаева
Кто то в это верит одна брехня с законами
Но надо же сделать вид что ты работанш
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2 н.
Татьяна Пушкарь
Людмила Лепаева
Кто то в это верит одна брехня с законами
Работаешь Нет веры ни володину ни депутатам Миллионы завезли квартиры дениги выделили этим кишлачникам своих людей забыв а выселили 4тыс СМЕШНО Болтуны
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2 н.
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