Период охлаждения для кредитов и займов в России начнет действовать с 15 мая. Согласно новому порядку банки будут обязаны получать информацию о потенциальных заемщиках из всех квалифицированных бюро кредитных историй.
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