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Владимирские новости

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Прокуратура Суздальского района защитит детей от аварийного здания в Раменье

Прокуратура Суздальского района защитит детей от аварийного здания в Раменье

Заброшенное здание в селе Раменье не огорожено и открыто для доступа детей и подростков, что создаёт угрозу их жизни и здоровью.

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