Бортник: жизнь в Киеве оказалась на грани паралича, а впереди – «сухопутка» ВС РФ

Россия не уменьшит воздействие на город Киев и, вероятно, превратит его в аналог Херсона или Запорожья, которые постоянно находятся под ударами.
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