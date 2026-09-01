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Бортник: жизнь в Киеве оказалась на грани паралича, а впереди – «сухопутка» ВС РФ

Бортник: жизнь в Киеве оказалась на грани паралича, а впереди – «сухопутка» ВС РФ

Россия не уменьшит воздействие на город Киев и, вероятно, превратит его в аналог Херсона или Запорожья, которые постоянно находятся под ударами.

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