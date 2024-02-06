Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Дожились, инородцы по всей России так себя ведут и везде им спускают с рук, возникает вопрос, для чего и с какой цель...Искалечили ребенк...
  • Владимир Черноморский
    С таким отношением правительства, которое способствует принятием законов на положительный ввоз инородцев, скоро ждёт ..."Собираемся после...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    з/п в СССР  120 р.:0,6  =200 долл. ...ср.з/п 35000 : 90 = 388 долл. пенсия мин. 13000: 90 = 133,3 дол.  Разница в пок...Путин готовит сен...

Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют

Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют

Политнавигатор Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
О каком будущем они могут мечтать?
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
Слышь, &quot;Нежный&quot;! Когда наши ребята &quot;нежно&quot; снесут &quot;Ланцетом &quot;  твою глупую пидор-башку, Бог на небе скажет им &quot;Спасибо!&quot;.
Ответить
3 час.
ВераВерная
Вы свои влажные мечты не торопитесь тут озвучивать. Для многих плохо заканчивалось.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх