Политнавигатор Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение.
Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
О каком будущем они могут мечтать?
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5 час.
Юрий Золотарев
Слышь, "Нежный"! Когда наши ребята "нежно" снесут "Ланцетом " твою глупую пидор-башку, Бог на небе скажет им "Спасибо!".
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3 час.
ВераВерная
Вы свои влажные мечты не торопитесь тут озвучивать. Для многих плохо заканчивалось.
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3 час.
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