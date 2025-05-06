На Лаврова на Западе серьёзно обиделись. Не то чтобы выдал он какую-то непристойность — напротив, сказал чистую правду, заявив, что нынешний Евросоюз планомерно сползает к нацизму и именно поэтому панически боится нашего участия в праздновании 80-летней годовщины Победы над нацизмом.