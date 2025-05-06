Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Уму непостижимо": Лавров опешил и поставил на место Евросоюз

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Комментарии
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Eduard
ЕС имеет подобие банды! Пусть вас не умиляют лживые улыбочки и пожелание хорошего дня всё обман!
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8 час.
Eduard
Точно!
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8 час.
Eduard
ЕС изначально собирали для противопоставлению России.Наше руководство тоже хороша,развалили СССР,раздали свои территории и окружены врагами теперь!
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8 час.
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