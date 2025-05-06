На Лаврова на Западе серьёзно обиделись. Не то чтобы выдал он какую-то непристойность — напротив, сказал чистую правду, заявив, что нынешний Евросоюз планомерно сползает к нацизму и именно поэтому панически боится нашего участия в праздновании 80-летней годовщины Победы над нацизмом.
"Уму непостижимо": Лавров опешил и поставил на место Евросоюз
Комментарии
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Eduard
ЕС имеет подобие банды! Пусть вас не умиляют лживые улыбочки и пожелание хорошего дня всё обман!
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8 час.
Eduard
Точно!
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8 час.
Eduard
ЕС изначально собирали для противопоставлению России.Наше руководство тоже хороша,развалили СССР,раздали свои территории и окружены врагами теперь!
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8 час.
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