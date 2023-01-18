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Минское предприятие "Мир", по праву считался одним из лидеров по производству детских игрушек в СССР

Минское предприятие "Мир", по праву считался одним из лидеров по производству детских игрушек в СССР

   ﻿﻿Сегодня речь пойдет о деревянных машинках от одного из самых известных заводов по производству детских игрушек п/о «Мир».

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