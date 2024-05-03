Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Юрий Белов Я правда ЭТО прочитал или мне снится ?! Свердловская обл. - уже не в составе РФ ?! Мы что - уже в азербаджании живём ?! Оккупация ?! Интервенция ?! А *диаспоры* - комендатуры ?! И гауляйтер есть - О*УЕТЬ !!!!!

Владимир Росс В РФ (Свердловская обл) иностранная организация, заявляющая политические права да ещё иностранного государства, а ФСБ пофиг... Явно ещё и при господдержке (строительство там, госконтракты) и опять ФСБ пофиг... Круто живём.