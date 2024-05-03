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Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского вновь обвинили в нарушении закона.

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Комментарии
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Юрий Белов
Я правда ЭТО прочитал или мне снится ?! Свердловская обл. - уже не в составе РФ ?! Мы что - уже в азербаджании живём ?! Оккупация ?! Интервенция ?! А *диаспоры* - комендатуры ?! И гауляйтер есть    - О*УЕТЬ !!!!!
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2 час.
Владимир Росс
В РФ (Свердловская обл) иностранная организация, заявляющая политические права да ещё иностранного государства, а ФСБ пофиг... Явно ещё и при господдержке (строительство там, госконтракты) и опять ФСБ пофиг... Круто живём.
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1 час.
виктор климахин
Просто   как  чурки  черножопые  шакалы   исламисты   нарушают   закон   то  для  них  не  должно  быть  закона  шакалы  должны  быть   в  не  закона   Их   просто   убивать   как  бешенных  собак   вреда  не  будет   только  польза
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39 мин.

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