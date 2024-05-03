Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского вновь обвинили в нарушении закона.
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге вновь обвинили в нарушении закона
Комментарии
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Юрий Белов
Я правда ЭТО прочитал или мне снится ?! Свердловская обл. - уже не в составе РФ ?! Мы что - уже в азербаджании живём ?! Оккупация ?! Интервенция ?! А *диаспоры* - комендатуры ?! И гауляйтер есть - О*УЕТЬ !!!!!
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2 час.
Владимир Росс
В РФ (Свердловская обл) иностранная организация, заявляющая политические права да ещё иностранного государства, а ФСБ пофиг... Явно ещё и при господдержке (строительство там, госконтракты) и опять ФСБ пофиг... Круто живём.
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1 час.
виктор климахин
Просто как чурки черножопые шакалы исламисты нарушают закон то для них не должно быть закона шакалы должны быть в не закона Их просто убивать как бешенных собак вреда не будет только польза
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39 мин.
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