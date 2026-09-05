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Пронедра

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Религиовед объяснил, что амулеты в портфеле не помогут учению

Религиовед объяснил, что амулеты в портфеле не помогут учению

Эксперт по религии Евгений Игнатенко развеял мифы о "защитных" амулетах для школьников и объяснил, как правильно подготовить ребёнка к учебному году с духовной точки зрения.

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