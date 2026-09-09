Паслер: жители Кушвы получили 348 млн рублей после урагана

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе пресс-конференции озвучил данные о финансовой помощи жителям Кушвы, пострадавшим во время урагана 22 июня.
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