Вскрылся вселенский масштаб воровства в Минобороны при Шойгу. Депутат озвучил цифру: 11 триллионов рублей

Даже неприлично для интеллекта любого человека считать ,что глава какого либо ведомства может быть не в курсе коррупции и казнокрадства подобных размеров ...остаётся вопрос - почему этот руководитель не находится под следствием ,не арестованы его активы или на верху считают народ даже не глупым ,а просто безумным?

Иван Щукин

Нет, на "верху" народ России считают лохами и потому творят что хотят прекрасно зная что ИМ за это ни чего не будет! А что касается Шойгу, уверен что годика через два он опять поднимется по карьерной лестнице! Удивительно другое что в ведомстве Шойгу воровали столько лет и в таких количествах и очень сомневаюсь что об этом не знал Путин, но почему то смотрел на всё это не замечая, это как и с "рыжим", который тратил миллиарды бюджетных денег на, якобы, нанотехнологии, и которые даже Счётная палата не нашла куда ушли эти миллиарды бюджетных денег! Вот так и живём,не хватает денег пенсионерам, на лечение детей и т.д., за то оказывается триллионы исчезают в "неизвестном" направлении при управлении "эффективными" менеджерами!