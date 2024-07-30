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ДЕРЖАВА.

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Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    А С ТОГО, ЧТО НА МАШИНЕ КАК С ГУСЯ ВОДА ???????????????...БОЛЬШЕ НЕТ НЕПРИКАСАЕМЫХ, РАНО РАДОВАЛИСЬ МЫ !!!!!!!!!!!!!!...Вскрылся вселенск...
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    Если это исходит от Белоусова, то охотно верим!👍👈👀«Белоусов жестко ...
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    Нет,  на "верху" народ России считают лохами и потому творят что хотят прекрасно зная что ИМ за это ни чего не будет!...Вскрылся вселенск...

Вскрылся вселенский масштаб воровства в Минобороны при Шойгу. Депутат озвучил цифру: 11 триллионов рублей

Вскрылся вселенский масштаб воровства в Минобороны при Шойгу. Депутат озвучил цифру: 11 триллионов рублей

Фото: коллаж Царьграда.Вчера 44K прочитали После ареста генерала Булгакова поступила информация, что так называемые чистки в МО не просто не подходят к концу, а будут ужесточаться.

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Комментарии
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Михаил
Даже неприлично для интеллекта любого человека считать ,что глава какого либо ведомства может быть не в курсе коррупции и казнокрадства подобных размеров ...остаётся вопрос - почему этот руководитель не находится под следствием ,не арестованы его активы или на верху считают народ даже не глупым ,а просто безумным?
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5 час.
Иван Щукин
Нет,  на &quot;верху&quot; народ России считают лохами и потому творят что хотят прекрасно зная что ИМ за это ни чего не будет! А что касается Шойгу, уверен что годика через два он опять поднимется по карьерной лестнице! Удивительно другое что в ведомстве Шойгу воровали столько лет и в таких количествах  и очень сомневаюсь что об этом не знал Путин, но почему то смотрел на всё это не замечая, это как и с &quot;рыжим&quot;, который тратил миллиарды бюджетных денег на, якобы, нанотехнологии, и которые даже Счётная палата не нашла куда ушли эти миллиарды бюджетных денег! Вот так и живём,не хватает денег пенсионерам, на лечение детей и т.д., за то оказывается триллионы исчезают в &quot;неизвестном&quot; направлении при управлении &quot;эффективными&quot; менеджерами!
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3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А С ТОГО, ЧТО НА МАШИНЕ КАК С ГУСЯ ВОДА ???????????????...БОЛЬШЕ НЕТ НЕПРИКАСАЕМЫХ, РАНО РАДОВАЛИСЬ МЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 мин.

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