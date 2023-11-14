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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Непряева: «Из-за фамилии на меня возлагают большую ответственность, но я к этому спокойно отношусь. Знаю, что у меня свой путь»

Дарья – младшая сестра олимпийской чемпионки и обладательницы Большого хрустального глобуса Натальи Терентьевой (Непряевой).

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