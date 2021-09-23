ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены на продукты

В ведомстве отметили, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях"Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали", - пояснили в ФАС.