На Московской площади опять хотят открыть сад-трансформер

На календаре — первый месяц весны. И хотя в Петербурге ее приход еще не заметен, администрация Московского района решила начать подготовку к сезонному озеленению и воплотить таки в жизнь проект по созданию сада-трансформера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии