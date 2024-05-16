Армения и Азербайджан подписали протокол-описание отрезков делимитации

Global Look Press/Ashley Chan Keystone Press Agency Комиссии Армении и Азербайджана подписали протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии