Три самолёта, летевшие в Пермь, приземлились вечером 21 ноября в Екатеринбурге

Причиной ухода на запасной аэродром стал сильный снегопад в пермском аэропорту Большое СавиноСразу три рейса, летевшие в Пермь или из Перми, приземлились вечером 21 ноября в Екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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