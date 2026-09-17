Врач-терапевт Бабенко выявила связь между жиром на животе и заболеваниями печени

Врач-терапевт Алина Бабенко из Красногорской больницы предупредила о рисках абдоминального ожирения. По ее словам, лишний висцеральный жир может приводить к заболеваниям печени, так как он участвует в обменных процессах и влияет на инсулиновую чувствительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Четыре крылатые р...
- Жительница Кубани...
- Полиция и банк сп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым