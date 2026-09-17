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Царьград

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Врач-терапевт Бабенко выявила связь между жиром на животе и заболеваниями печени

Врач-терапевт Бабенко выявила связь между жиром на животе и заболеваниями печени

Врач-терапевт Алина Бабенко из Красногорской больницы предупредила о рисках абдоминального ожирения. По ее словам, лишний висцеральный жир может приводить к заболеваниям печени, так как он участвует в обменных процессах и влияет на инсулиновую чувствительность.

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