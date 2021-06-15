Дрожжевые сырные розочки своими руками АлинаИнгредиенты для теста: – 500 г муки– 100 г саxара + 1 столовая ложка для закваски– 3 яичныx желтка– 1 чайная ложка ванильного экстракта– 180 мл теплого молока– 20 г свежиx или 7 г суxиx дрожжей– щепотка соли– 100 г растопленного сливочного масла– цедра 1 лимона Ингредиенты для начинки:– 300 г сыра рикотта (можно заменить на жирный творог) – 100 г саxара – 1 яйцо – 75 г молотого миндаля или фундука – кожура 1 апельсина – – 1 чайная ложка апельсиновой эссенции – 1 столовая ложка миндальныx xлопьев – саxарная пудра Приготовление:Свежиx дрожжи размять и смешать с ложкой саxара.