Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы Более 6,3 тысячи молодых участников Московской школьной олимпиады отметились как победители и призеры, причем 80% из них живут в столице.
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