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Татар-информ

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От открытия до статуса объекта ЮНЕСКО: обсерватория КФУ отмечает 125-летие

От открытия до статуса объекта ЮНЕСКО: обсерватория КФУ отмечает 125-летие

21 сентября исполняется 125 лет со дня открытия Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта (АОЭ) Казанского федерального университета, сообщили в пресс-службе КФУ.

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