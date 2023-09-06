Акулы дважды атаковали русских путешественников в Тихом океане, отправив их судно на дно

Экспедиция по следам великих русских мореплавателей столкнулась с агрессивными акулами. Накануне в 800 км от Австралии на дно Тихого океана отправился катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей Russian Ocean Way.
Экспедиция по следам великих русских мореплавателей столкнулась с агрессивными акулами. Накануне в 800 км от Австралии на дно Тихого океана отправился катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей Russian Ocean Way.
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