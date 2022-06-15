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Житель Уссурийска избил и ограбил случайного прохожего

Житель Уссурийска избил и ограбил случайного прохожего

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя, напавшего на прохожего. Потерпевший был избит и ограблен, однако смог подробно запомнить приметы подозреваемого, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление Росгвардии по Приморскому краю.

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