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Николай Азаров: Шокирующая варварская акция: Каховская ГЭС разрушена безнаказанно киевским режимом

Николай Азаров: Шокирующая варварская акция: Каховская ГЭС разрушена безнаказанно киевским режимом

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Меня поражает то безразличие, равнодушие, с которым киевский режим осуществляет варварские акции, подобные подрыву Каховской ГЭС.

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