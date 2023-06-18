Николай Азаров: Шокирующая варварская акция: Каховская ГЭС разрушена безнаказанно киевским режимом

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Меня поражает то безразличие, равнодушие, с которым киевский режим осуществляет варварские акции, подобные подрыву Каховской ГЭС.