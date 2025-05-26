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Царьград

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В Новосибирске начали сносить недостроенные концессионные школы

В Новосибирске начали сносить недостроенные концессионные школы

Стройки были признаны аварийными и заморожены год назад. Власти региона уже ищут новых подрядчиков.Шесть недостроенных новосибирских школ, строительство которых велось по концессионному договору, начали демонтировать.

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