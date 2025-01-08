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“Не рассчитал свои силы”, – стало известно, что Янис Тимма изменял Анны Седоковой

“Не рассчитал свои силы”, – стало известно, что Янис Тимма изменял Анны Седоковой

История с самоубийством Яниса Тиммы продолжается.  В последние дни известная певица Анна Седокова оказалась в центре внимания общественности из-за трагических событий, связанных с её бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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