Боец штурмового отряда с позывным «Монте» рассказал о своих впечатлениях от встречи с ВСУШницами.Женщины, которые служат в украинской армии, часто демонстрируют лучшую подготовку и в целом морально устойчивее, чем мужчины — так штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Монте» описывает свои впечатления от встречи с ВСУшницами.
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