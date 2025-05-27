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Русский штурмовик: Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин

Русский штурмовик: Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин

Боец штурмового отряда с позывным «Монте» рассказал о своих впечатлениях от встречи с ВСУШницами.Женщины, которые служат в украинской армии, часто демонстрируют лучшую подготовку и в целом морально устойчивее, чем мужчины — так штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Монте» описывает свои впечатления от встречи с ВСУшницами.

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