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Царьград

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"Хвала Богу, который снова заставил нас исчезнуть": в деле семьи Усольцевых новый загадочный поворот

"Хвала Богу, который снова заставил нас исчезнуть": в деле семьи Усольцевых новый загадочный поворот

В деле пропавшей семьи Усольцевых появилась новая загадка: расследователь заявил о провокациях.Расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спустя почти десять месяцев по-прежнему не дало ответов.

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