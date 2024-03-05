Челябинцу, зарезавшему таксу за лай, вынесли приговор

Челябинец осужден за жестокое обращение с животным. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Курчатовского района Челябинска признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.