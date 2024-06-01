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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рокетс» готовы расстаться с 3-м пиком драфта-2024 ради Микэла Бриджеса

По информации ESPN, «Рокетс» готовы расстаться с 3-м пиком драфта-2024 ради игрока «Бруклина». «Хьюстон» пытался выменять 27-летнего легкого форварда еще перед февральским дедлайном, но «Нетс» отклонили предложения техасцев.

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