«Рокетс» готовы расстаться с 3-м пиком драфта-2024 ради Микэла Бриджеса

По информации ESPN, «Рокетс» готовы расстаться с 3-м пиком драфта-2024 ради игрока «Бруклина». «Хьюстон» пытался выменять 27-летнего легкого форварда еще перед февральским дедлайном, но «Нетс» отклонили предложения техасцев.
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