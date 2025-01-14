Пользователи Polymarket делают ставки слова Bitcoin и DOGE в инаугурационной речи Трампа

Пользователи платформы децентрализованных прогнозов Polymarket сделали ставки на общую сумму $845,000, пытаясь угадать, упомянет ли избранный президент Дональд Трамп криптовалюты в своей инаугурационной речи 20 января.
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