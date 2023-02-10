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Защитник «Спартака» Чернов о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Еще один титул в кармане »

Защитник «Спартака» Чернов о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Еще один титул в кармане »

Никита Чернов прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.  «Еще один титул в кармане На самом деле, выиграть даже зимний турнир – приятно!  Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.

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